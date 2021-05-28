شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تنتهى من تصوير دورها فى فيلم" المحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة الشابة جميلة عوض من تصوير دورها في فيلم "المحكمة"، والفيلم تدور معظم أحداثه داخل ديكور محكمة، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، والفيلم بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين.

يذكرأن أخرأعمال الفنانة جميلة عوض مسلسل "حرب أهلية"، من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى.