شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليون دولار إضافية لـفيلم الرعب The Unholy فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرعب الأمريكي The Unholy، بـ حوالى الـ 3 مليون دولار في خلال الأسبوع الماضى، لتصل بذلك إيرادات الفيلم إلى 29 مليون و 82 ألف، منذ طرحه بـ دورالعرض يوم 2 أبريل الماضى، ومن المقرر أن يصل العمل إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، حيث أنه لم يتم طرحه في عدد من الدور بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أدت إلى إغلاق عدد من دور العرض.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Unholy بين 15 مليون و 282 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 13 مليون و 800 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم The Unholy يدور حولفتاة تعاني من ضعف السمع ويمكنها فجأة أن تسمع وتتحدث وتشفي المرضى، وبينما يتزاحم الناس ليشهدوا معجزاتها، تتكشف أحداث مرعبة،

قام ببطولة فيلم الرعب The Unholy ، كل من جيفري دين مورجان، كاري الويس، وليام سادلر، كاتي أسيلتون، كريستين آدمز، ديوجو مورجادو، كريكيت براون، مارينا مازيبا، جيزيلا تشيب، كيارا بيتشاردو.