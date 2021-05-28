شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يعود من عطلته مع جينيفر لوبيز على منزل زوجته السابقة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي بن أفليك يعيش أفضل أوقاته حاليا على الصعيد الشخصي، فبعد نزهة استمتع فيها بوقته مع عودته لجينيفر لوبيز، في ميامي، رصدته أعين المصورين مؤخراً أثناء ذهابه إلى منزل زوجته السابقة جينيفر جارنر، حيث ذكر تقرير الديلى ميل أن عودة بن أفليك إلى لوبيز لم تشغله عن الاهتمام بأبنائه من جينيفر جارنر، حيث حرص بمجرد عودته من ميامي على زيارة منزل جارنر ورؤية أبنائه، للاستمتاع بوقتهم معهم.



بن افليك وابنه

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ظهرت بإحدى الصالات الرياضية برفقة النجم العالمي وحبيبها بن أفليك في ميامي حسب ما ذكرته صحيفة the sun ، قبل أيام، وذلك حسب التقرير الذى أوضح أن بن أفليك تبادل القبلات خلال التمارين مع جينيفر لوبيز وبعد التمرين ذهبا للاستمتاع بعطلة رومانسية في قصر لوبيز أمام الشاطئ في ميامي.

أفليك مع أبنائه

وظهرت لوبيز في الصور بملابس رياضية جذابة وأنيقة فارتدت بنطلون بنفسجي مع بلوزة بيضاء، وعلى جانب آخر التقط موقع entertainmenttonight صور لـ بن أفليك فى نفس اليوم وهو يخرج من الصالة الرياضية ويرتدى بيده "حظاظة" كانت قدمتها لوبيز له عندما كان حبيبان.

بن افليك

جدير بالذكر أن جينيفر لوبيز سبق وظهرت أيضاً فى صور جديدة مع حبيبها السابق بن أفليك، خلال قضاء عطلتهما في ميامي، مما يؤكد عودتهما لبعض مرة أخرى منذ انفصالهما رسميا عام 2004، وذلك بعد انفصال لوبيز عن صديقها أليكس رودريجز، أبريل الماضى.