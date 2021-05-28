شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يعود لـ "الحرير المخملى" مع مصطفى فهمى وداليا مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف أمس الفنان إسلام جمال تصوير دوره بمسلسل "الحرير المخملى"، بمنطقة شبرا منت، وذلك بعد توقف دام شهر ونصف بسبب إنشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى شاركت فى الماراثون الرمضانى المنقضى.

والمسلسل ينتمى إلى فئة الأعمال الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، وتدورأحداثه فى حقبة زمنية تبدأ من التسعينيات إلى الألفينيات، وهو عن رواية أميمة عز الدين، وإشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادى أسعد وحمدى التايه.

وكان آخرظهور للفنان الكبير مصطفى فهمى من خلال مسلسل "مليكة" للنجمة دينا الشربينى، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته عمر السعيد، ورامز أمير، ومحمد شاهين، وآخرون

وكان الفنان إسلام جمال، قد تحدث عن تجسيده دور الإرهابى والتكفيرى الذى قام بالعديد من الجرائم والاغتيالات بمسلسل "الاختيار 2"، للنجمين أحمد مكى وكريم عبد العزيز، وقال خلال حوراه على تلفزيون الخليج 365، إنه سعيد جدًا برد فعل الجمهور، مؤكدًا أنه وفق كثيرًا في تجسيد الدور المطلوب منه، مضيفًا:" دوري فى الاختيار 1 و2 سيسجل فى تاريخي الفني.. بمثابة cv".