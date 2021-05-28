فيديو| ماذا فعل رضا البحراوي في حفل زفاف شقيقة علي ربيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان علي ربيع جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو من حفل زفاف شقيقته والذي أحياه المطرب الشعبي رضا البحراوي، أمس الأربعاء بحضور نجوم الفن.

وظهر في الفيديو "البحراوي"، وهو يُشيد بمسرح مصر قائلًا: "اللي يقولك مسرح مصر انتهى..".

وحضر الحفل عدد من نجوم مسرح مصر، أبرزهم محمد أسامة (أوس أوس)، دينا محسن (ويزو)، حامد الشراب، محمد توب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن (توتا)، إبرام سمير، مصطفى بسيط، محمد أنور.

كما حضر الحفل الفنان سليمان عيد، مصطفى أبو سريع، محمود الليثي، كريم فهمي، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، وآخرون.

من ناحية أخرى، شارك علي ربيع في سباق دراما رمضان المنقضي بمسلسل "أحسن أب" والمسلسل مكون من 15 حلقة، وشاركه البطولة هاجر أحمد، حسام داغر، سامي مغاوري، ومن إخراج معتز التوني.