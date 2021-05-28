تمت العملية بنجاح.. نهال عنبر تزور شريف دسوقي في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

زارت الفنانة نهال عنبر المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، الفنان شريف دسوقي بمستشفى دار الشفاء بعد نقله فيها للعلاج عقب إجرائه عملية جراحية وبتر ساقه، وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

ونشرت نهال الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف حمد الله على سلامة الفنان شريف الدسوقي".

وأضافت: "تمت العملية بنجاح، ونسأل الله يتمم شفاه على خير ويرجع لبيته بالسلامة ويرجع لشغله ولفنه ويرجع الضحكة الحلوة على الشاشة من تاني".

ورافق الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، نهال عنبر في الزيارة وأهدى شريف مصحفًا.

وأجرى الفنان شريف الدسوقي، عملية بتر لساقه وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت نقل الفنان شريف دسوقي من مستشفى بمحافظة الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، فى بيان صحفي، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه تم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي، نجاحا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف دسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.