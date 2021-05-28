بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لحفل جوائز الأوسكار الـ 94

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية وشبكة ABC ، عن تغيير موعد حفل جوائز الأوسكار لعام 2022.

وتحدد يوم الأحد 27 مارس 2022 كموعد لحفل جوائز الأوسكار الـ 94، والذي يتم بثه مباشرة عبر شبكة ABC من مسرح دولبي في هوليوود، بعدما كان محددا له يوم 27 فبراير 2022.

وأكدت أكاديمية فنون وعلوم الصورة، أنها سوف تعلن شروط الجوائز ومواعيد بدء ترشيح الأفلام خلال شهر يونيو المقبل، على أن يكون الموعد النهائي للترشيحات هو يوم 15 نوفمبر المقبل، فيما يبدأ التصويت المبدئي للجوائز يوم 10 ديسمبر ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضحت، أن موعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار هو يوم 8 فبراير 2022، فيما يبدأ التصويت النهائي للأفلام يوم 17 مارس 2022 ولمدة 5 أيام، ليتم الاستقرار على الفائزين قبل الحفل بخمسة أيام.

يذكر أن حفل جوائز الأوسكار السابق أُقيم يوم 25 أبريل 2021 بسبب التغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".