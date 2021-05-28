شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان الراحل جورج سيدهم، والذى قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية التى مازالت عالقة فى أذهان الجمهور وينتظر مشاهدتها حتى الآن.

جورج سيدهم من مواليد محافظة سوهاج، والتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وكانت بداية انطلاقه حينما اجتمع بالفنان سمير غانم والضيف أحمد وكونا فرقة ثلاثى أضواء المسرح وحققا نجاحاً سوياً فى المسرح والسينما.

وهناك موقف صعب مر به جورج سيدهم، أثناء تصويره لمشهد فى مسرحية "المتزوجون" مع النجم الراحل سمير غانم وشيرين، حينما كان يأكل العديد من كميات البيض ففى أحد المرات كاد يموت لتعرضه للتسمم وكل هذا لعشقه واتقانه فى تصوير أى مشهد وحبه للفن.

ويعتبر الفنان الراحل جورج سيدهم أحد أبرز صناع البهجة لكن أقعده المرض 20 عاما داخل منزله، وقدم على مدار تاريخه الفنى العديد من الأعمال الناجحة، منها: "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات"، وتوقف عن العمل منذ وقت طويل، بعدما أصيب بالشلل، مما أثر على مركز الكلام.

رحل عن عالمنا الفنان جورج سيدهم في 27 مارس 2020، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.