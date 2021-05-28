موجز الخليج 365 للسياحة.. عودة الترفيه للسعودية و"موعد مع الصين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن عودة الفعاليات الترفيهية وفقا لشروط وإجراءات محددة.

أعلنت "فلاي دبي" اليوم إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ المصرية عبر ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 15 يونيو/حزيران المقبل.

وصل أعضاء الجولة السياحية من الإعلاميين الدوليين لاستعراض معالم الصين، تحت شعار "موعد مع الصين" لثاني محطات جولتهم بمدينة "فوزهو".

تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 27 مايو 2021، نحو 59 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.