فن ومشاهير

موجز الخليج 365 للسياحة.. عودة الترفيه للسعودية و"موعد مع الصين"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 أعلنت الهيئة العامة للترفيه في ، عن عودة الفعاليات الترفيهية وفقا لشروط وإجراءات محددة.

 أعلنت "فلاي دبي" اليوم إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ المصرية عبر ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 15 يونيو/حزيران المقبل.

 وصل أعضاء الجولة السياحية من الإعلاميين الدوليين لاستعراض معالم الصين، تحت شعار "موعد مع الصين" لثاني محطات جولتهم بمدينة "فوزهو".

 تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 27 مايو 2021، نحو 59 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا