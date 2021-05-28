شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عائلة شريف منير ولقاء الخميسى فى مسلسل "إجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، تصوير مشاهد العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد تصوير يوم من العمل في شهر فبراير الماضى قبل الانشغال الفنانين بدراما رمضان، حيث ينتمي المسلسل لأعمال الـ 40 حلقة التي تعرض فى الأوف سيزون.



ابطال مسلسل اجازة مفتوحة

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا



كواليس مسلسل اجازة مفتوحة

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وقدمت لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، حيث شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد.