شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح "حبك بيقوى" أولى أغنيات ألبومها الجديد Nancy10.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها على يوتيوب، وهى أولى أغانى ألبومها الجديد Nancy10، المقرر طرحه قريبا، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هانى يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية: "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبى كمان، فى قلبى ساكن فى كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبى مكان، أنا عايشه عمرى عشان أرضيك.. وفى حضنى ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلانى أخاف يا حبيبى عليك".





وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا"، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أنتِ العيد ومعك بلّش عمرى من جديد"، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها "أيلا وليا".





كما احتفلت نانسى عجرم، أيضا، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، فهى من مواليد يوم 16 مايو عام 1983، وبدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ 11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.