شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى حاضرًا بقوة فى السينما.. 4 أفلام جديدة جاهزة للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان شريف دسوقى علاجه بعد عملية بتر ساقة، وذلك بعدما نقل أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له، وأصبحت حالته النفسية مرتفعة للغاية بسبب الاهتمام الكبير بحالته سواء من المسؤولين أو زملائه الفنانين أو الجمهور.



شريف دسوقى

ومع حاجة شريف دسوقى إلى بعض الوقت من أجل العودة إلى حياته الطبيعة مرة أخرى، إلا أنه سيكون متواجداً بقوة في الأعمال الفنية، إذ أنه انتهى من تصوير 4 أفلام جديدة قبل خضوعه للعملية، وكل هذه الأفلام جاهزة للعرض، حيث يشارك في فيلم "ماما حامل" المقرر طرحه الأربعاء المقبل الموافق 2 يونيو، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، هدى مجدى، سامي مغاورى.



شريف دسوقي

فيلم "ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه الفيلم في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

ويظهر شريف دسوقى أيضاً في فيلم "الشنطة" المقرر طرحه في دور العرض يوم 15 يونيو المقبل وهو بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، وتم تصويره ما بين القاهرة ودبى، ويقدم عمر كمال أغنية دعائية للفيلم.



الفنان شريف دسوقى

ثالث الأفلام التى يشارك فيها دسوقى هو "الإنس والنمس" المرشح للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، ويجسد دسوقى في الفيلم دور والد محمد هنيدى

كما انتهى شريف دسوقى من فيلم "30 مارس" المقرر طرحه قريباً، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللي كريم.



شريف دسوقي

ويظهر شريف كضيف شرف في فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى ومصطفى خاطر والمعروض حالياً في السينمات، كما عرض له مؤخراً في فيلم "وقفة رجالة" الذى انطلق في يناير الماضى وتصدر شباك التذاكر حتى حلول عيد الفطر بتحقيقه 25 مليون جنيه، والفيلم بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام.