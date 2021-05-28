فيديو.. خالد الصاوي يكشف كواليس مشاركته في "القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان خالد الصاوي عن كواليس مشاركته في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال "الصاوي"، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع عبر قناة CBC،إنه عرف من اللحظة الأولى أنه أقدم على مشروع كبير وهام : "قعدت مع حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج واتكلمنا عن المشروع وشرحلي الشخصيات خالاني روحت مهموم وعايز أعرف هعمل إيه فيهم".

وأعرب الصاوي عن سعادته بمعرفته مشاركة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب في المسلسل، مؤكدًا أنه لم يجمعهم أي عمل منذ أن كانوا في المسرح.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال، تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.