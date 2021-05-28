ساهم في صناعة اسم عادل إمام وصاحب مدرسة كوميدية.. من هو محمد عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أصيب المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وقال نجله الفنان كريم عبدالعزيز إن حالته مستقرة.

المخرج محمد عبدالعزيز صاحب بصمة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، ومنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن المخرج الكبير:

- من مواليد 7 أغسطس عام 1940 بحي شبرا، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز.

- تتلمذ على يد عباقرة الإخراج أمثال صلاح أبو سيف وحسين كمال، إذ عمل مع الأول في رائعة "القاهرة 30" لنجيب محفوظ، وعمل مساعدا مع الثاني في العديد من الأعمال أبرزها "ثرثرة فوق النيل" لنجيب محفوظ و"أبى فوق الشجرة" لإحسان عبد القدوس.

- ساهم في صنع اسم الفنان عادل إمام فقدما معا: "المحفظة معايا، قاتل ما قتلش حد، خلى بالك من عقلك، أذكياء لكن أغبياء، رجل فقد عقله، البعض يذهب للمأذون مرتين، غاوى مشاكل، انتخبوا الدكتور عبدالباسط سليمان، على باب الوزير، حنفي الأبهة".

- كما قدم عددًا أخر من الأعمال أبرزها: "عصابة حمادة وتوتو، الجلسة سرية، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وفي المسرح بعض المسرحيات منها شارع محمد علي، عفروتو، إلى جانب مسلسلات منها "أهل الرحمة، إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان، بابا نور"، وغيرها.

- في أكتوبر 2020 كُرم محمد عبدالعزيز في حفل تخرج دفعة المعهد العالى للسينما دفعة 2020، والتى أطلق عليها دفعة المخرج محمد عبدالعزيز.