شاهد.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

في حادثة سرقة غريبة نجح لص في العاصمة السعودية “الرياض”، في سرقة سيارة كانت تقف وبداخلها امرأة.

وثق مقطع فيديو قيام شاب بسرقة سيارة متوقفة، حيث أفاد متداولوه بأنه التقط في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لصحيفة “المدينة” المحلية.

وأظهر المقطع ترقب السارق للوضع واقترابه ببطء من السيارة المتروكة في وضع التشغيل، ومن ثم اقتحامها رغم وجود امرأة بداخلها.

وقبل انطلاق السارق بالسيارة قام بإنزال المرأة المتواجدة بداخلها.