فيديو يجذب الملايين لزوج من النحل يعملان معا لفتح زجاجة صودا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 01:09 صباحاً - يُعد النحل من أكثر الحشرات المنظمة والتي تعمل بشكل جماعي، وهو ما يثبته مقطع فيديو تم نشره لزوجين من النحل .

ويُظهر مقطع فيديو جديد، نُشر في الأصل على “تويتر”، زوجا من النحل يقوم على ما يبدو بفك الغطاء البرتقالي لعبوة مشروب غازي، للوصول إلى السائل السكري بالداخل. وفي عصر الخداع الرقمي اليوم، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذا يمكن أن يكون مجرد برنامج CGI ذكي؛ أو ربما النحل عمل معا حقا، لكنه ببساطة أسقط غطاء زجاجة رخو بالفعل.

وفي كلتا الحالتين، من الممتع التفكير فيما إذا كان النحل يمتلك العقول اللازمة لإجراء مثل هذه السرقة من الصودا.

ووفقا لـ ViralHog، مُرخص الفيديو الذي حصل على اللقطات، التُقطت اللحظة المدهشة في ساو باولو بالبرازيل بواسطة عاملة أثناء استراحة الغداء.

وكتبت في تعليق الفيديو “حصلت على مشروب غازي من أحد العملاء ولكن سرعان ما سرقها النحل”.

وحيّرت المهارة السلسة التي يبدو أن هذين النحلين يلفان بها غطاء زجاجة الصودا، الكثيرين على الإنترنت، حيث يتساءل البعض عن كيفية وجود مثل هذا الذكاء في ما يبدو أنه دماغ صغير جدا.

وكما تعلمنا في السنوات الأخيرة، فإن حجم رأس الحيوان ليس كل شيء. ولسبب واحد، تمتلك الحيوانات الصغيرة كتلة جسم أقل بكثير لتحكمها خلايا الدماغ، لذلك بطبيعة الحال ستحتاج إلى أدمغة أصغر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون تعقيد الاتصالات بين الخلايا العصبية أكثر أهمية للأداء المعرفي.

وفي عام 1962، قبل عقد من فوزه بجائزة نوبل للبحث في اتصالات النحل، أعلن كارل فون فريش أن النحل الطنان يمتلك أدمغة صغيرة جدا لتكون قادرة على التفكير، واضعا طبيعتها العبقرية كلها في الغريزة الراسخة. ومنذ ذلك الحين، تم اختبار مدى قدرة دماغ النحلة على التحكم بشكل متكرر.

وأثبت النحل أنه ذكي بشكل مدهش في الأبحاث الحديثة. ولا تستطيع هذه الحشرات التعلم من بعضها البعض واستخدام الأدوات فحسب، بل يمكنها أيضا إجراء المعادلات الرياضية الأساسية.

ومن الواضح أن تحيز فون فريش للأدمغة الكبيرة ما يزال معنا اليوم. وفي حين اعترف عالم الحيوان أن النحل يمكن أن “ينجز مآثر فكرية مذهلة”، ادعى أنه فعل ذلك فقط من خلال غريزة، وفشل “عندما واجه فجأة مهام غير مألوفة”.

ومن المحتمل أن يكون النحل محظوظا هذه المرة، حيث اكتشف مكافأة حلوة دفعته للتجول بشكل أعمى إلى حد ما ضد مقاومة طفيفة.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تفاجئنا الطبيعة. وفي دماغ النحل المكدس، على سبيل المثال، يمكن لخلية عصبية واحدة أن تتصل أحيانا بما يصل إلى 100000 خلية أخرى.

