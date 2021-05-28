فيسبوك يتراجع.. “هذه المنشورات عن كورونا مباحة!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: وسط جدل متجدد بشأن أصل فيروس كورونا وانتشار آلاف المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ذلك، أعلن فيسبوك أنه لن يزيل بعد الآن أي منشور يزعم أن الوباء من صنع الإنسان، في تحديث لافت لسياسة الشركة العملاقة.

وقال متحدث باسم موقع التواصل الشهير في بيان، إن قرار الشركة جاء في ضوء التحقيقات الجارية لمعرفة أصل الفيروس والتشاور المستمر مع خبراء الصحة العامة.

كما أوضح أن الشركة تواصل العمل مع الخبراء لمواكبة الطبيعة المتطورة للوباء وتحديث سياسة التطبيق بانتظام مع ظهور حقائق واتجاهات جديدة.

أصل الوباء

وأضاف أن فيسبوك أجرى تغييرات على سياساته بشأن معلومات مضللة طيلة فترة الوباء، بالتشاور مع المنظمات الصحية الرائدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.

ويعكس رفع الحظر النقاش النشط الدائر حاليا حول أصل الوباء، خصوصاً بعد تقرير “وول ستريت جورنال” الذي كشفت فيه أن 3 باحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات تم نقلهم إلى المستشفى في نوفمبر 2019 بعد مرضهم، في بدايات الوباء.

كما طلب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء، من المخابرات الأميركية تكثيف الجهود للتحقيق في أصول الفيروس وتقديم تقرير في غضون 90 يوماً.

وكان مسؤولو البيت الأبيض قالوا في تصريحات يوم الثلاثاء، إن الصين لم تكن “شفافة تماماً” في التحقيق العالمي حول أصول الفيروس.

كما أشاروا إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق كامل لتحديد ما إذا كان الفيروس الذي قتل ما يقرب من 3.5 مليون شخص جاء من الطبيعة أو تم تصنيعه مخبرياً.

عالمة صينية

عالمة صينية شككت

وكانت عالمة الفيروسات الصينية الهاربة لي مينغ يان Li-Meng Yan قد شككت بالنتائج التي أصدرتها الحكومة الصينية بشأن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان في سوق الأسماك المجمدة في ووهان. ووصفت الفيروس حينها بأنه “سلاح بيولوجي منفلت”، وتم تصنيعه في أحد مختبرات مدينة ووهان، إلا أنها لم تقدم أدلة واضحة تثبت صحة كلامها.