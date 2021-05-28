شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: القاهره كابول مشروع بدأ كبيرا وأغلى شىء لدى الممثل روحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم خالد الصاوى: "إن أثمن شيء لدى الفنان هى روحه، وهناك العديد من الممثلين العالميين لديهم القدرة أن يجعلك تنسى شكله لتشاهد مشاعره، وفى مشهد تقديمى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى كنت مرعوب بالتأكيد، ولكن المخرج عشان كان شخص واعٍ أعطاني مسارات العمل، وعادة أنا لا أحب الاستماع لكلام الاستحسان لأنه يضعف النفس وأنا أعتبر نفسى كممثل بمثابة المقاتل".

وأضاف النجم خالد الصاوى، أثناء استضافته فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "مسلسل القاهره كابول من المشاريع التى بدأت كبيرة، فعندما كانت هناك جلسة عمل بينى وبين الشركة المنتجة وتم عرض الفكرة كان المشروع كبيرا وتوقعت ما الدور المناسب لى فى الشخصيات الأربعة، والمشهد الذى جمع الأربع شخصيات ببعضهم تم تصويره فى مرة واحدة، وكنا جميعا قد ذاكرناه جيدا لأنفسنا ولبعضنا البعض أيضا، وكنا محترمين مساحات كل منا".

وتابع خالد الصاوى: "بعد مشاهد العنف فى اللى مالوش كبير اتصل صديقات زوجتى بها وسألوها إذا كنت أفعل ذلك معها"، وأضاف: "العنف فى التمثيل مهارة من الشخص الذى يضرب، وكذلك من الشخص الذى يستقبل الضرب، والممثل الذى يؤذى ممثلا بحجة اندماجه فى الدور أنا ضده، فلا بد من وجود مهارة، وياسمين عبد العزيز من الفنانات الأذكياء، واستطاعت عمل النقلة فى مشوارها الفنى مثل النجم كريم عبد العزيز".

يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى الموسم الرمضانى فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

كما شارك فى مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.