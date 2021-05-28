شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تؤكد ضرورة المشاركة الشبابية فى صناعة أفلام هادفة تضيف للتراث المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما سبل كيفية إعادة الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة إيناس عبد الدايم برؤساء قطاعات الوزارة المختلفة لمناقشة خطة عمل الوزارة فى المرحلة المقبله.

وذلك بعدما تقدم إليها الباسوسي بمقترح إعادة دعم المركز القومي للسينما للأفلام السينمائية مرة أخرى، لكن بمنظور جديد يتماشي مع الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال مفاهيم وزارة الثقافة، لزيادة المشاركة الشبابية في صناعة أفلام هادفة تضيف للتراث السينمائي المصرى، وأضاف الباسوسي أنه تم عرض الأمر بالفعل على مسئولى ملف الدعم بوزارة المالية للتنسيق للبدء في الخطوات الأولية لتنفيذ المشروع بالسنة المالية الجديدة.

ومن جانبها أكدت إيناس عبد الدايم أهمية دور المركز القومى للسينما في إعادة تقديم الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، وذلك من أجل تقديم محتوى هادف ذو قيمة يتوافق مع معايير المجتمع، ولمعالجة الآثار السلبية التي سببتها بعض الأفلام التي أساءت للسينما المصرية، كما أكدت ضرورة دعم شباب السينمائيين لصناعة أفلام قادرة على المنافسة وتزيد من الوعى الإيجابى للمجتمع، جاء ذلك المقترح ضمن خطة عمل المركز القومي للسينما التى تقدم بها السيناريست محمد الباسوسى، والمقرر العمل بها الفترة القادمة.