شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: تعودت على تقديم أكثر ما يتوقع الجمهور منى وخبرتى نتيجة أخطائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم خالد الصاوى، أثناء استضافته فى برنامج "معكم"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، عن مشهده فى مسلسل "اللى ملوش كبير" والذى كان يحدث فيه نفسه: "المشهد يعد من المشاهد الصعبة ولكنه كتب بشكل جيد وصور وأخرج أيضا بشكل جيد، وتم تصويره مرة واحدة، ولم أشاهده إلا مرة واحدة عندما عرض على التليفزيون، وكان بالنسبة لى تحديا كيف أقدمه بشكل مختلف، وبعد عرضه حسيت أنى جبت جون".

وتابع النجم خالد الصاوى: "تعودت أن أقدم للجمهور أكثر مما توقع منى، فالحياة عبارة عن أخذ وعطاء فالناس تعطينى الحب ومقابل ذلك لا بد أن أعطيهم الأعمال الجيدة، لذلك يكون لدى تحدى دائم، وفى عملى تعودت أن أحفظ ما يقرب من 50٪؜ فقط وعندما أذهب للتصوير أتحدث عن أى شيء ليس مهما، ورأيت أن ذلك حل أنسب لأننى جيت على التمثيل كتير، ولم أدخل بملحوظات مكتوبة، وأميل أكثر أن أعتمد على أدوات الممثل مثل الحكى والشرح بالصوت".

وأضاف خالد الصاوى: "خبرتى فى التمثيل نتيجة أخطاء، فكنت فى السابق أدخل للعمل وأنا قد حفظت كل دورى وأدوار زملائى أيضا، وبعد فترة وجدت أن ذلك يمثل ضغطا على الممثل وحاولت توظيف هذا الحماس فى مكانه، وبالمناسبة أحيانا أسخر من أدوارى، وفى بداياتى كان التمثيل المسرحى مسيطرا علىّ، وهذا الأمر كان يسبب لى الضيق مثل فيلم جمال عبد الناصر الذى سيطر عليه الأداء المسرحى".

يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى الموسم الرمضانى فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

كما شارك فى مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامي، أحلام الجريتلي.