شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى لـ منى الشاذلى: أخطائى هددت نجوميتى وسرعان ما غيرت من نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد الصاوى، أثناء استضافته فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أن نجوميته تهددت بسبب أخطائه، حيث قال: "بعدما وصلت لمرحلة كبيرة فى مشوارى جاء وقت وتهددت نجوميتى لظروف كثيرة منها ظروف خارجة عن إرادتى، ولكنى اخترت تصحيح ما يمكن تصحيحه، وهى أخطائى وبدأت أفكر فى الصفات التى من الممكن أن توقع بى مثل التبزير والعند والمكابرة".

وتابع النجم خالد الصاوى: "لدى هاجس دائما أننا سنعيش من خلال أعمالنا بعد رحيلنا، لذلك أحيانا أجد نفسى حريصا على عدم تكرار اللبس مثلا، كى لا يظهر لى صورة مكررة عندما يصنعوا مثلا فيديو فى ذكرى وفاتى ويذاع على التليفزيون".

وعن تكريمه فى مهرجان الجونة قال: "كان لأول مرة أكرم عن مشوارى الفنى كله، وشعرت أنها لحظة فياضة بالمشاعر، وطيلة مشوارى الفنى لا أظلم والقدر يقف فى صفى دائما وأى غلطة فعلتها كنت أنا المسئول عنها".

يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى الموسم الرمضانى فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

كما شارك فى مسلسل " القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدى الشامى، أحلام الجريتلي.