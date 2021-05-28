شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر ورئيس المركز الكاثوليكى يزوران شريف دسوقي ويهديانه مصحفا وورودا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، بزيارة الفنان شريف دسوقي داخل مستشفى دار الشفا، وتواجد معها أيضا الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، من أجل الاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية نتج عنها بتر لقدمه.



نهال عنبر والأب بطرس دانيال يزوران شريف دسوقي

وقام الأب بطرس دانيال بإهدائه مصحفا، وأهدته الفنانة نهال عنبر باقة من الورود، وأكدت في تصريح لـ ”الخليج 365”، بأن العملية تمت بنجاح وحالة الفنان شريف دسوقي المعنوية مرتفعة، متمنية له أن يتمم شفاؤه على خير وان يعود لمنزله ولعمله وفنه مرة أخرى.



نهال عنبر والأب بطرس دانيال يزوران شريف دسوقي

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، حرصت في وقت سابق على أن تتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصرى".



نهال عنبر والأب بطرس دانيال يزوران شريف دسوقي



نهال عنبر والأب بطرس دانيال يزوران شريف دسوقي