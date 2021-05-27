فن ومشاهير

غراميات ديميت أوزدمير تشغل الصحافة التركية وانقسام في الآراء

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تصدّر اسم الممثلة التركية ديميت أوزديمير الترند التركي، وتصدّرت صورها وهي تتبادل الغرام مع حبيبها أوزان عناوين الصحف التركية، بعد انتشار أكثر من مقطع فيديو لهما، فيما وصل عدد المشاركات ضمن الـ”هاتشاغ” الذي يحمل اسمها على”إنستغرام”، إلى 1.7 مليون منشور.

واختلفت الآراء بين منتقد للصحافة التي اقتحمت خصوصية ديميت، ومَن رأى أنها هي من فتحت خصوصيّتها لعدسات الصحافة، بتبادلها القبلات والأحضان على مرأى من الناس، ولم تحتفظ بغرامياتها بعيداً من عدسات الكاميرات.

ونشرت كثير من الصفحات الفنية على”إنستغرام” مقاطع الفيديو المصوّرة لديميت وحبيبها، ولكن تم حذفها بعد التبليغ عنها، فيما تصدّرت صورها الصفحات الفنية والمواقع مع عناوين فضائحية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا