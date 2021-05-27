منى السابر تفجّر مفاجأة عن دور طليقها في قضية حلا الترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت منى السابر من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة حول القضية التي صدر فيها حكم بسجنها مدة سنة أو دفع مبلغ 20 ألف دينار (52 ألف دولار أميركي) بحريني لصالح ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.

وقالت السابر: “الأب (محمد الترك) هو اللي رافع الدعوى لكن لأن حلا قاصر بس هي راحت أخدوها وشهدت في المركز وثبتت أقوالها ولأن نيتهم سيئة عندي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما حكاه”.

وأكّدت أنها لم تكشف كل الحقائق حتى الآن “كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا”.

واختتمت السابر كلامها موضحةً: “أتمنى الموضوع ينحلّ وحلا لو ما بدها تعيش معايا تعيش بطريقة صحية وتكون مرتاحة، دي بنتي وأنا بزعل عليها، هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها”.