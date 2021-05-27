السر في النظارة.. يوسف الشريف يوثق تنبؤات مسلسله “كوفيد 25”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: يبدو أن احتفالات الفنان المصري، يوسف الشريف، بنجاح مسلسله “كوفيد 25″، الذي عرض في دراما رمضان الماضي لم تتوقف عند حدود المتابعات على “السوشيال ميديا، وبين الجمهور، بل تخطته إلى حد توثيقه التنبؤات التي أوردها المسلسل أيضاً، ويشير إلى أن “السر في النظارة”، لتقليل حالات الإصابة.

وفي التفاصيل، نشر الشريف عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، خبراً أجنبياً، مفاده وجود إثبات بالدليل العلمي عن التنبؤات التي وردت “كوفيد 25”.

وورد في الخبر، الذي شاركه الشريف، أن خبيرة روسية كشفت أن ارتداء النظارة يساعد في تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، بمعدل ثلاث أضعاف، وهو ذات الأمر الذي تناوله الشريف في مسلسل “كوفيد 25″، حيث أوضح في المسلسل أن ارتداء النظارة يقي الإصابة بالفيروس.

وسادت حالة من التفاعل بين جمهور التواصل الاجتماعي ومحبي الشريف، مشيدين بالتنبؤات التي وردت في المسلسل، وكذلك أثنوا على الكاتبة إنجي علاء، زوجة يوسف الشريف مؤلفة المسلسل.

ومسلسل “كوفيد 25″، قام ببطولته يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نورالدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج “سينرجي”.