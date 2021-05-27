فيديو.. أغنية حسن شاكوش تفتح النار على ياسمين رئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خاضت ياسمين رئيس تجربة الغناء للمرة الأولى، إذ شاركت مطرب المهرجانات حسن شاكوش في كليب جديد بعنوان "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت".

وراهنت الممثلة المصرية في هذه التجربة على توسيع قاعدتها الجماهيرية والتمرّد على دور الفتاة الرومانسية على شاشة التليفزيون والسينما، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث لاقت الفنانة الشابة هجوماً عنيفاً بعد طرح الأغنية.

ووجدت ياسمين رئيس نفسها في مرمى الانتقاد بعدما نشرت كليب الأغنية عبر حسابها في "فيسبوك" وأرفقته بتعليق: "في أقل من 24 ساعة، كليب حبيبتي مع حسن شاكوش ترند رقم 1 على موقع يوتيوب في مصر والعالم العربي".





وانهالت التعليقات السلبية على ما كتبته ياسمين رئيس، فعلّق أحدهم قائلاً: "ياسمين بجد دي سقطة منك، إنتي ممثلة تقيلة إزاي ترضي بعمل زي ده".

وقال آخر: "بحبك أوي بس الفيديو مش مناسب ليكي"، وعلق ثالث: "إنتي إزاي وافقتي تعملي كده بجد خسارة".





كليب "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت" من إنتاج قناة "مزيكا" وإخراج هادي الباجوري.

وكانت ياسمين رئيس خطفت الأنظار في رمضان الماضي من خلال شخصية الفتاة الشعبية "فاتن حرفوش" في مسلسل "ملوك الجدعنة" أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان.



