هاني شاكر يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر، الخميس، حصوله وزوجته على الإقامة الذهبية من إمارة دبي.

وشارك هاني شاكر صوراً له مع زوجته بعد الحصول على الإقامة الذهبية عبر حسابه في "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق: "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي، وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام النجاح والازدهار".





وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.



