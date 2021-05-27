شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: خطوات جديدة لعودة دعم أفلام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مع السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما سبل كيفية إعادة الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة إيناس عبد الدايم برؤساء قطاعات الوزارة المختلفة لمناقشة خطة عمل الوزارة فى المرحلة المقبلة.

وتقدم إليها الباسوسى بمقترح إعادة دعم المركز القومى للسينما للأفلام السينمائية مرة أخرى لكن بمنظور جديد يتماشى مع أهداف الدولة من خلال مفاهيم وزارة الثقافة لزيادة المشاركة الشبابية فى صناعة أفلام هادفه تضيف للتراث السينمائى المصرى، وأضاف الباسوسى أنه تم عرض الأمر بالفعل على مسئولى ملف الدعم بوزارة المالية للتنسيق للبدء فى الخطوات الأوليه لتنفيذ المشروع بالسنة المالية الجديدة.

من جانبها أكدت الوزيرة، أهمية دور المركز القومى للسينما فى إعادة تقديم الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، وذلك من أجل تقديم محتوى هادف ذو قيمة يتوافق مع معايير المجتمع، ولمعالجة الآثار السلبية التى سببتها بعض الأفلام التى أساءت للسينما المصرية. وأكدت ضرورة دعم شباب السينمائيين لصناعة أفلام قادرة على المنافسة و تزيد من الوعى الإيجابى للمجتمع.

جاء ذلك المقترح ضمن خطة عمل المركز القومى للسينما التى تقدم بها السيناريست محمد الباسوسى والمقرر العمل بها الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المركز القومى للسينما قام بتقديم دعم لعدد من الأفلام التى حصلت على جوائز دولية، مثل «فتاة المصنع» و«هرج ومرج» و«فيلا 69».