شكرا لقرائتكم خبر عن السبت أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم حفلا بقيادة أحمد الصعيدى بالمسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بعنوان الربيع بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة الڤيولينة الشابة جنا سمير، فى السابعة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم أعمال كبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية تكريس المنزل لبيتهوفن، كونشيرتو الڤيولينة والأوركسترا لمندلسون، السيمفونية الأولى لسان صانس .

أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.