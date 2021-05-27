شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل الأوسكار المقبل فى دورته الـ94 إلى مارس 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع vulture عن تحديد موعد جديد لحفل جوائز الأوسكار المقبل في دورته الـ 94، حيث كشف أن الحفل الذى ينتظره العالم أجمع تأجل من أواخر فبراير إلى شهر مارس من عام 2022.



حفل الأوسكار

وأضاف التقرير أن الموعد النهائي لإقامة الحفل سيكون يوم الأحد والذى يتزامن مع الـ27 من شهر مارس لعام 2022، والذي يتم بثه مباشرة عبر شبكة ABC من مسرح دولبى فى هوليوود، بعدما كان محددا له يوم 27 فبراير 2022، ليتأجل بذلك شهراً كاملا.

كما ذكر التقرير أن موعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار سيكون يوم 8 فبراير من عام 2022، فيما يبدأ التصويت النهائي للأفلام يوم 17 مارس 2022 ولمدة 5 أيام متواصلة، ليتم الاعلان فيما بعد على الفائزين قبل انطلاق الحفل بخمسة أيام.