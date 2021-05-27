شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض طفيفة.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج محمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مقرب من المخرج الكبير محمد عبد العزيز - والد النجم كريم عبد العزيز - إن أعراض فيروس كورونا التي ظهرت عليه طفيفة، وهو يتواجد الآن بغرفة عزل بأحد مستشفيات المهندسين لتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء.

كان النجم كريم عبد العزيز، قد طمأن جمهوره على حالة والده؛ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية، وقال إن الحالة مطمئنة رغم إصابته بكورونا، مطالبًا بتوخى الدقة فيما ينشر من أخبار تجنبًا للشائعات.

وكتب كريم عبد العزيز على صفحته الرسمية على "فيس بوك": حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما.. رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن فى مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله، ورجاء عدم ترويج أى شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

كانت قد أفادت مصادر فنية لـ"الخليج 365"، بإصابة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد النجم كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

محمد عبد العزيز، مخرج مصرى قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد فى 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.