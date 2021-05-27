شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: شكرا للإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية وتمنياتى لهم بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم هانى شاكر، أمير الغناء العربى نقيب الموسيقيين، عن سعادته بالحصول على هدية الإقامة الذهبية له ولزوجته، من قبل دولة الإمارات الشقيقة، معربا عن تمنياته للحكومة والشعب الإماراتى بدوام النجاح والازدهار.





ونشر شاكر صورا بعد حصوله على الإقامة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لى ولزوجتى، وتمنياتى لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام النجاح والازدهار".



هانى شاكر

من ناحية أخرى، تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.





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وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهم.