شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى فى لبنان بسبب السينما اللبنانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد النجمة منى زكى حالياً فى دولة لبنان لتصوير فيلم لبنانى، والذى يجمعها مع الفنان إياد نصار وعادل كرم حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، حيث تعود يوم 1 يونيو المقبل لتصور حلقة فى برنامج الإعلامى عمرو أديب، وتعود مرة أخرى إلى لبنان لتستكمل مشاهدها هناك، والفيلم من إخراج اللبنانية نادين لبكى، وتأليف وسام سميرة وجابريال يمين.

والفيلم يناقش فكرة الأصدقاء، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون خلال حفل العشاء الدخول فى لعبة، يكشفون خلالها جميع أسرارهم من خلال تليفوناتهم المحمولة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار، كما يناقش العمل الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وشاركت منى زكى فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.