حوار قديم| لماذا لم يتعاون كريم عبدالعزيز مع والده المخرج محمد عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حوار قديم، مع الفنان سمير صبري، على قناة TEN، كشف المخرج محمد عبدالعزيز، عن سر عدم تعاونه مع نجله الفنان كريم عبدالعزيز، وأنه لم يخرج له أي فيلم.

وقال عبدالعزيز "مقدرش أخرج فيلم بطولة كريم عبدالعزيز، اتكلمنا في الموضوع ده أنا وكريم، وشايف إن هو يعمل مع أبناء جيله، وأن مشاعرهم متقاربة، وبينهم كيميا متواصلة، بيتكلموا بلغة تانية، وده اللي حصل لما عبدالحليم حافظ طلع معاه كمال الطويل والموجي وبليغ جيل، قدم ألحان وكلمات جديدة، جيل متناغم بينه انسجام واضح براقبهم وفرحان بيهم جدا وفخور بيهم".

وأكد أنه يشاهد أفلام نجله بعين الأب وبعين المخرج أيضًا، مضيفًا "كريم عنده حس الإخراج لأنه خريج معهد السينما قسم إخراج، الأول على دفعته، بيعرض عليا الفكرة نتناقش فيها وبنصحه، بقوله رأيي بوضوح بيبقى شغوف يعرف أول انطباع من خلالي".

وعن رأيه في فيلم "الفيل الأزرق" الذي لعب بطولته كريم، قال "كنت خايف من الفيل الأزرق، خفت إن فيلم بهذا الثقل وسط الموجة بتاعة الأفلام اللي كانت بتتقدم، وينزل في العيد، فعلا كنت قلقان جدا فوجئت وبُهرت بإرادته، ومكنتش مصدق ده دليل الجمهور محتاج يشوف تجارب جادة ومهمة".

وأشار إلى أنه ينصح كريم أن يقدم فيلما كل عام ومسلسل كل 4 أو 5 أعوام "وهو يميل للسينما، وضيف عزيز على التليفزيون".

جدير بالذكر أن المخرج محمد عبدالعزيز، تم الإعلان قبل ساعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب نجله الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، عبر موقع "فيسبوك" مطمئنًا الجمهور: "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما.. رغم الإصابة بكورونا، ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله".

وأضاف: "رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد، وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".