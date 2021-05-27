تعرف على إيراد "للإيجار" في أول أيام عرضه بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 26 مايو، فيلم "للإيجار"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمام أفلام: "أحمد نوتردام"، "ثانية واحدة"، و"ديدو".

وحقق الفيلم في أول أيام بالسينمات، إيراد قدر بـ11 ألفًا و109 جنيهات.

"للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي لايت كوميدي عن الوحدة والعزلة حول شخصية "مختار" قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية، يعرض غرفة بداخل شقته للإيجار ويأتي له الشاب "خالد" الذي جاء ليعمل بالإسكندرية فيصطدم به في البداية ولكن بعد فترة يصبحا صديقين.