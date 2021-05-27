بعد تصدرها "تويتر".. انتقادات لـ ياسمين رئيس بعد تعاونها مع شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، تريند تويتر بعد ظهورها في كليب أغنية "حبيبتي افتحي شباكك" مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، التي تم طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعرضت ياسمين لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة نتيجة هذا التعاون.

وجاءت تعليقات الجمهور عبر تويتر كالتالي: "ياسمين رئيس مش لايق عليكي أبدًا دور البنت البلدي ولا الميكب ولا الاستايل ده حلو عليكي خالص في أغنية (حبيبتي)، يليق عليكي أكتر دور البنت الكيوت الراقية المودرن العصرية، هتاكلي جدا في الأدوار دي عشان ملامحك عصرية"، "اللي يتسند على أغاني المهرجانات هيقع بسرعة ومش هيقوم تاني.. ياسمين رئيس".

وكتب آخرون "كنت بحب ياسمين رئيس جدًا بس خلاص"، "ياسمين رئيس جريت ورا التريند وخلاص بغض النظر عن أي حاجة"، بينما أشاد آخرون بمشاركتها، ومن بين التعليقات "هي كريمة على بسكوتة فعلا .. أنت مكدبتش"، "عسل وسكر.. ياسمين رئيس".

وكانت الفنانة ياسمين رئيس، أصدرت بيانا صحفيا عن مشاركتها في فيديو كليب "حبيبتي" لمغني المهرجانات حسن شاكوش، قالت فيه إنها تجربة لتقديم نفسها كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة.

وأضافت: "أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة، ووجدت مشاركتي الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة، وخاصة أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء فقد قمت من قبل بالغناء في فيلم الشيخ جاكسون وأيضا أغنية فيلم هيبتا".

أغنية "حبيبتي" غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس وإنتاج شركة مزيكا وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن ياسمين رئيس قد حققت خلال السباق الرمضاني نجاحًا بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة، وتجاوز فيديو رقصها على أغنية "كل يوم" في أحداث المسلسل الـ 6 ملايين مشاهدة.