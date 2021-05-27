بإطلالة رومانسية.. ريهام عبدالغفور تنشر صورة رفقة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة زوجها.

وظهرت ريهام وزوجها في الصورة بإطلالة رومانسية، وعلقت عليها قائلة: "التقدم في العمر معك هو كل ما أريد".

من ناحية أخرى، شاركت ريهام عبدالغفور في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.