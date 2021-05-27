هبة طوجي تضع مولودها الأول قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هبة طوجي، عن استعدادها لاستقبال مولودها الأول، من زوجها الفنان إبراهيم معلوف عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت هبة صورا لها من جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها، وعلقت: "لا نستطيع الانتظار لرؤيتك".

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية هبة طوجي وإبراهيم معلوف، أعلنا زواجهما في سبتمبر الماضي، وعقدا قرانهما في فرنسا، حيث كان مقررا إقامته في أغسطس 2020 ، ولكن تأجل بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وأصدرت مطلع عام 2021، أغنية "لحبيبي بغني" من تأليف اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان الموسيقار أسامة الرحباني.