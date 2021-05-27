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هبة طوجي تضع مولودها الأول قريبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هبة طوجي، عن استعدادها لاستقبال مولودها الأول، من زوجها الفنان إبراهيم معلوف عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت هبة صورا لها من جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها، وعلقت: "لا نستطيع الانتظار لرؤيتك".

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية هبة طوجي وإبراهيم معلوف، أعلنا زواجهما في سبتمبر الماضي، وعقدا قرانهما في فرنسا، حيث كان مقررا إقامته في أغسطس 2020 ، ولكن تأجل بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وأصدرت مطلع عام 2021، أغنية "لحبيبي بغني" من تأليف اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان الموسيقار أسامة الرحباني.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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