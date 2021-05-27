كريم عبد العزيز يكشف حقيقة إصابة والده بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طمأن الفنان كريم عبدالعزيز الجمهور على حالة والده الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كريم، عبر حسابه على "فيسبوك": "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدا. الحمد لله تماما، رغم الإصابة بكورونا، ولكنه الآن في مرحلة العزل، ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله".

وأضاف: "رجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد، وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".

قام "عبدالعزيز" بإخراج العديد من الأفلام السينمائية، ولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز.

المخرج محمد عبدالعزيز يشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، ومنذ بداية مشواره الفني في السبعينيات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما.

ومن أهم أعماله: أفلام "عصابة حمادة وتوتو" و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".