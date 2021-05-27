شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي للكتاب" يقدم جلسات قرائية وورشاً فنية وعروضاً تفاعلية للأطفال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي فتح أبواب معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمام الأطفال من مختلف الفئات العمرية ابتداءً من الأربعاء، حيث أصبح بإمكان العائلات اصطحاب الأطفال لحضور مجموعة من جلسات القراءة التفاعلية، والعروض الفنية، والورش التعليمية.



وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرص مركز أبوظبي للغة العربية على شمول مختلف فئات المجتمع في هذا الحدث الثقافي الهام، وتمثّل انعكاساً لنجاح الإجراءات الاحترازية التي فرضتها إدارة المعرض لضمان سلامة الزوار، والعارضين، وجميع المشاركين، والموظفين، حيث يتوجب وجود بالغ واحد على الأقل مع كل طفلين لضمان سلامتهما.

و قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: "الأطفال من أهم فئات المجتمع إن لم تكن الأهم على الإطلاق، فهم عماد المستقبل، والأبطال الذين سيحملون شعلة الثقافة، التي ستضيئ دروب الأجيال القادمة. لقد كان استثناء الأطفال من حضور المعرض نتيجة حرصنا الشديد عليهم في ظل الظروف الحالية، لكن وبعد ثبوت نجاعة الإجراءات الاحترازية، نؤكد أن قاعات المعرض آمنة 100% للزوار من جميع الفئات العمرية، ونأمل أن تصطحب العائلات أطفالها إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث تنتظرهم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية الشيقة".

من جانبها قالت المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب موزة الشامسي: "سعداء بنجاح الإجراءات الاحترازية، وفخورون بمستوى الالتزام الذي شهدناه من قِبل الزوار، والعارضين، وجميع المشاركين، وهذا ما شجعنا على فتح أبواب المعرض أمام الأطفال، ونحن على يقين بأنهم سيستمتعون بالفعاليات الشيقة التي تنتظرهم في قاعات المعرض".

وسيكون الأطفال على موعد مع يوم حافل بالفعاليات الشيقة الخميس، حيث يحتضن المسرح الرئيسي في قاعة 10 عروضاً فنية تقدمها مكتبة أبوظبي للأطفال الساعة 9 صباحاً و4 عصراً، بالإضافة إلى جلسة قرائية في الـ 1 ظهراً.

بينما يستضيف المسرح الثاني جلسات قرائية وعروضاً فنية وبرامج متنوّعة تقدمها مكتبة أبوظبي للأطفال، في الـ 9 صباحاً والـ2:30 ظهراً، قبل أن يختتم متجر ايرلي ستارترز فعاليات اليوم مع جلسة تجمع القراءة وتمارين الأداء بعنوان "أنت أسد".

وتقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال عروضا لشخصيات أبطال مارفل الخارقين، في 28 مايو (أيار) على المسرح الرئيسي في الـ 5 مساءً، والـ 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرض ثالث مصحوب بورشة عن الرقص على المسرح الثاني في الـ 5 مساءً.

كما تقدّم مكتبة الأطفال جلسة قرائية في الـ 8:30 مساءً، تليها ورشة عن كتابة القصص، وعرض فيزيائي للأطفال الحاضرين.

بينما تقدّم دار البيطار للنشر ورشة تفاعلية للأطفال على المسرح الثاني في الـ 7 مساءً.

ويشهد المسرح الرئيسي، السبت 29 مايو(أيار) جلسة قرائية لقصص الدار، مع دار الهدهد في الـ 9 صباحاً، فيما تقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال عروضاً فنية أخيراً لشخصيات أبطال مارفل الخارقين، في الـ 11:30 صباحاً.

وسيكون الأطفال على موعد مع جلسة قرائية غنائية تفاعلية لقصة بعنوان "ذا أذرز وير ميسنغ".

ويقدم ايرلي ستارترز 3 جلسات قرائية بين الـ 1 ظهراً والـ 6:30 مساءً، حيث يستمع الأطفال إلى قصص بعنوان "سلطان ينقذ"، و"هاو تو سبوت آن آرتيست"، و"الجمل الصغير"، كما تتاح الفرصة للصغار للمشاركة في ورشة لصنع مرطبانات قوس القزح، ودمية على شكل جمل.

وتقدم دار البيطار على المسرح الثاني جلسات قرائية وورش للوالدين والمعلمات من الـ 11 صباحاً إلى الـ 2:30 ظهراً.

وتؤكد إدارة المعرض بمركز أبوظبي للغة العربية التزامها بأعلى المعايير لضمان سلامة الزوّار والعارضين، والعاملين في المعرض، حيث توفر الفحوصات مجاناً للزائرين من الـ 12 عاماً فما فوق في أي مركز فحص تابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في إمارة أبوظبي، وذلك حتى اختتام المعرض عند إبرازهم بطاقة تذكرة لدخول المعرض، وعليهم جميعاً إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تزيد مدتها عن 48 ساعة.

أما الأطفال دون الـ12 عاماً فسيسمح بدخولهم للمعرض بمرافقة بالغ لكل طفلين.

وعلى الزوّار التسجيل مسبقاً للحصول على بطاقة دخول إلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني

https: adbookfair.com/ar أو تطبيق الهواتف الذكية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.