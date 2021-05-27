شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة والد كريم عبد العزيز بفيروس كورونا ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادة مصادر فنية لـ"الخليج 365"، بإصابة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد النجم كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لتلقى العلاج اللازم.

محمد عبد العزيز، مخرج مصرى قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد فى 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

المخرج محمد عبد العزيز يُشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبد الوهاب، فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم سينما الكوميديا، ومن أهم أعماله فيلم "عصابة حمادة وتوتو"و"غاوى مشاكل"،و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".

في جانب آخر شارك النجم كريم عبد العزيز مؤخرا من خلال مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى، وشاركه في البطولة النجم أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.