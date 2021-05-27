شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال عبد الوهاب ومحمد فوزى والموجى على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغنى الفرقة القومية العربية للموسيقى بكوكبة من أعمال رموز زمن الفن الجميل، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى السابعة مساء الأحد 30 مايو على المسرح الكبير منها يا خلى القلب - ايه انكتبلى - وموسيقي نبتدي منين الحكاية وفاتت جنبنا لـ محمد عبد الوهاب، ليا عشم لـ محمد فوزي ، مش كفاية لـ فريد الاطرش ، دوارين في الشوارع - سنرجع يوماً وزهرة المدائن ل لأخوين رحباني ، عطشان يا سمراني محبة لـ محمود الشريف واسال روحك لـ محمد الموجي من أداء كلا من محمد طارق ، اشرف وليد ، آيات فاروق ، مي حسن ، اسماعيل صادق وغادة آدم.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.