بمناسبة ذكرى ميلادها.. مدحت العدل يُلقي شعرًا في حب فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل، على إلقاء شعرًا في حب الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة، احتفالا بذكرى ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 27 مايو.

ونشر العدل، صورة لها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البنت وش مدور، وروح تخش القلب، تقولش جن مصور سحر صبية وشاب.. منصورة تتباهى.. يغني نيل أسوان.. أحلف وأقول والله.. لأجلك بقيت فنان.. فاتن حمامة".

جدير بالذكر أن فاتن حمامة من مواليد 27 مايو 1931، ولقبت بسيدة الشاشة العربية. وتُعد علامة بارزة في السينما العربية حيث عاصرت عقودًا طويلة من تطور السينما المصرية وساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدات بصورة عامة في السينما العربية من خلال تمثيلها منذ عام 1940.

ففي عام 1996 أثناء احتفال السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها تم اختيارها كأفضل ممثلة وتم اختيار 18 من أفلامها من ضمن 150 فيلمًا من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، وفي عام 1999 تسلمت شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

وفي عام 2007، اختارت لجنة السينما للمجلس الأعلى للثقافة ثمانية من الأفلام التي ظهرت فيها فاتن حمامة ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفي 17 يناير 2015 توفيت الفنانة عن عمر يناهز الـ 83 عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة.