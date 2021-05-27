خاص | نقل والد كريم عبدالعزيز إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض المخرج الكبير محمد عبدالعزيز والد الفنان كريم عبدالعزيز، لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال مصدر مقرب من الأسرة إن المخرج الكبير نقل للمستشفى ولكن حالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

محمد عبدالعزيز، قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية، ولد في 7 أغسطس عام 1940، وهو والد الفنان كريم عبدالعزيز، وشقيق المخرج عمر عبدالعزيز.

والمخرج محمد عبدالعزيز يشكل علامة مهمة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبدالوهاب، ومنذ بداية مشواره الفني في السبعينيات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما.

ومن أهم أعماله: أفلام "عصابة حمادة وتوتو" و"خلى بالك من عقلك" و"بكيزة وزغلول".