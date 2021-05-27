مانشستر سيتي يحسم موقفه من التعاقد مع ميسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 11 دقيقة

لازالت التكهنات حول مستقبل النجم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، خاصة بعد انتشار العديد من الأخبار حول انتقاله لمانشستر سيتي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موقفه من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.

عقد ميسي مع “بارسا” ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة، ليغادر في صفقة انتقال حر.

ويخوض مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي لقاء حاسما ضد مواطنه تشيلسي، مساء يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه

وفي تصريحات صحفية أبرزها موقع “جول” في نسخته العالمية، قال عمر برادة المدير التنفيذي لمانشستر سيتي عند سؤاله عن ميسي: “نحن نركز بشكل كبير على فريقنا وسعداء للغاية بالنجاح الذي حققه اللاعبون هذا العام”.

وأردف: “نحن نبحث دائما في المجالات التي يمكننا فيها تحسين الفريق، لكن الأداء هذا الموسم يجعلك تؤمن دائما أنه ليس هناك حاجة لاستثمارات كبيرة لتدعيم مان سيتي”.

لكن المدير التنفيذي لبطل الدوري الإنجليزي أكد أن إدارة النادي ستنظر في تدعيم الفريق بمهاجم بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.،

وفي تصريحات صحفية أبرزها موقع “جول” في نسخته العالمية، قال عمر برادة المدير التنفيذي لمانشستر سيتي عند سؤاله عن ميسي: “نحن نركز بشكل كبير على فريقنا وسعداء للغاية بالنجاح الذي حققه اللاعبون هذا العام”.

وأردف: “نحن نبحث دائما في المجالات التي يمكننا فيها تحسين الفريق، لكن الأداء هذا الموسم يجعلك تؤمن دائما أنه ليس هناك حاجة لاستثمارات كبيرة لتدعيم مان سيتي”.

لكن المدير التنفيذي لبطل الدوري الإنجليزي أكد أن إدارة النادي ستنظر في تدعيم الفريق بمهاجم بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.،