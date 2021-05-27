إليسا “ترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي و”أغاني من حياتي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كعادتها، وبعد كل إطلالة لها أو إطلاق أغنية، تكتسح الفنانة اللبنانية إليسا “ترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، تصدرت إليسا حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها الذي كان مرتقباً في برنامج “أغاني من حياتي”.

وكان وسم “اليسا اغاني من حياتي” متصدراً في عدد من الدول منها لبنان، الكويت، الأردن والجزائر.

وأطلّت إليسا على محبّيها لتغني عدداً من أغنياتها، منها “حالة حب”، “عايشالك”، “نفسي أقوله” وغيرها، وإلى جانب أغانيها تألّقت بأغنية “مشاعر” للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وتذكّرت إليسا أبيها الراحل زكريا خوري في الحلقة، عبر أغنية “قهوة الماضي”، معبرة أن الأغنية تتكلّم عن الحنين أو فقدان شخص، مشيرة إلى أن فقدانه هو الخسارة الوحيدة في حياتها، وكان واضحاً تأثّر إليسا عند حديثها عن والدها ولم تتمالك دموعها. وطلبت إليسا من الجمهور إبداء رأيهم بأدائها باللهجة الخليجية، بعد أن ختمت الحلقة بأغنية “قالها”.

كما وغنّت إليسا أغنية “كل القصايد” للفنان والملحن والموزع اللبناني مروان خوري، وقبل أداء الأغنية عبّرت عن حبّها وإعجابها بعمله وبصوته وبألحانه.