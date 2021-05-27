شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يعود لاستكمال تصوير "العميل صفر" يوليو المقبل مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أكرم حسنى حاليا لاستكمال باقى أحداث فيلم " العميل صفر" بعد توقف التصوير لمدة 6 أشهر

وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا في الصباح، وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث.

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللر كريم لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.

وكان أخر ظهور للفنان أكرم حسنى فى مسلسل "لؤلؤ" من خلال شخصية "أشرف جبنة" وهو شاعر غنائى يقابل لؤلؤ بعد معاناة ويعرض عليها عدد من الأغانى وبعد إلحاح منه توافق على الحصول على أغنية من كلماته وتغنيها معه في حفلها.