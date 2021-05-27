شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يحتفل بزفاف شقيقته وسط زملائه بمسرح مصر ونجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمس نجم مسرح مصر الفنان على ربيع بزفاف شقيقته روان على أحمد عمرو وسط إجراءات احترازية ضد كورونا، والإلتزام بالتباعد الاجتماعى بأحد الفنادق بحضور عدد كبير من الفنانين منهم سليمان عيد وحسام داغر، بالإضافة إلى عدد من زملائه بفرقة مسرح مصر، منهم من أوس أوس ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفى وويزو ومحمد أنور.

وحضر أيضا المخرج وائل إحسان والفنانون كريم فهمى وأحمد الشامى، وأحيا حفل الزفاف الفنانان محمود الليثى ورضا البحراوى.

يذكر أن أخر أعمال الفنان على ربيع مسلسل "أحسن أب"، من تأليف أحمد محيى، ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وعرض خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر كبير من الفنانين.



على ربيع وويزو على ربيع وويزو



على ربيع ومحمود الليثى والعروسين على ربيع ومحمود الليثى والعروسين



ربيع وكريم فهمى والشامى ربيع وكريم فهمى والشامى



اوس اوس وكريم عفيفى وكريم فهمى اوس اوس وكريم عفيفى وكريم فهمى



على ربيع وطاهر ابو ليلة على ربيع وطاهر ابو ليلة



جانب من ضيوف حفل الزفاف جانب من ضيوف حفل الزفاف



على ربيع وويزو واقارب العريس على ربيع وويزو واقارب العريس



رقص على ربيع واوس اوس رقص على ربيع واوس اوس

جانب من ضيوف الحفل