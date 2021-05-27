شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلم "ريتسا" على الصحراوى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل فيلم "ريتسا" من تصويرآخر مشاهد العمل، حيث تم تصويرها في منطقة الحزام الأخضربطريق مصراسكندرية الصحراوى واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ويتبقى فقط عدد من المشاهد الخارجية بالشوارع والتي لاتتطلب وجود فنانين من الأبطال فيها.



أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة من كواليس التصوير

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.



أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة

يذكر أن أحمد الفيشاوى ينتظر طرح فيلم "30 مارس" خلال الفترة المقبلة حيث انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى، خالد الصاوى، صبرى فواز، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، شريف دسوقى وضيوف الشرف نيللى كريم، وانجى المقدم، وندا موسى، ومحمد شاهين، وصبرى فواز.



احمد الفيشاوى

أما محمود حميدة فينتظر طرح فيلم "العارف" المؤجل من العام الماضى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



الفنان محمود حميدة فى مشهد من ريتسا



جانب من تصوير فيلم ريتسا



محمود حميدة



الفنان احمد الفيشاوى



الفنان محمود حميدة



امير المصرى



حمد الفيشاوى



عائشة بن احمد



كواليس تصوير فيلم ريتسا



محمود حميدة فى فيلم ريتسا



محمود حميدة فى مشهد من الفيلم



محمود حميدة من كواليس ريتسا



محمود حميدة وعائشة بن احمد



محمود حميدة وعائشة بن احمد فى كواليس ريتسا



محمود حميدة وعائشة بن احمد