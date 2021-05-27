شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمى لفيلم "ماما حامل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "سينرجى فيلمز" البرومو الرسمي لفيلم "ماما حامل" المنتظرعرضه في السينمات يوم الأربعاء المقبل 2 يونيو، وسيطرت المواقف الكوميدية بين ليلى علوي وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام على البرومو لاسيما أن الفيلم ينتمي لنوعية أعمال اللايت كوميدى.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.